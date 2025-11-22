Más de cien personas asisten en Salamanca a una jornada para 'Repensar lo masculino' en la búsqueda de la igualdad

La Casa de la Mujer Clara Campoamor del Ayuntamiento de Salamanca acogió la jornada 'Repensando lo masculino', una actividad clave dentro de la programación trimestral de la Escuela Municipal de Igualdad, destinada a reflexionar sobre el papel constructivo que deben asumir los hombres en la consecución de una sociedad más justa e igualitaria.

Más de un centenar de personas asistieron a la conferencia principal, impartida por Ritxar Bacete, investigador social y referente internacional en temas de igualdad. Durante la sesión, se exploraron a fondo las claves de la masculinidad positiva, enfocándose en la corresponsabilidad en los cuidados, las paternidades activas y la prevención de la violencia, junto con la promoción del bienestar emocional.

El evento sirvió como un espacio de debate crucial para cuestionar los estereotipos de género y avanzar hacia una igualdad efectiva, tanto en el hogar como en el entorno laboral y comunitario.

Desde la Concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades, se valoró muy positivamente el desarrollo de la jornada, no solo por la alta participación, sino por la profundidad de las conversaciones generadas. Esta reflexión cobra especial relevancia en el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre) y tras la reciente conmemoración del Día Internacional del Hombre.

La jornada enfatizó que la igualdad requiere más que la mera celebración de fechas; exige una revisión profunda de conductas, estructuras y responsabilidades. En este sentido, se abordó la necesidad de un cambio en las actitudes y en la forma de entender las relaciones, donde el papel del hombre es activo y esencial. Se promovió la educación para comprender que la igualdad no resta privilegios, sino que suma beneficios y oportunidades para todas las personas.