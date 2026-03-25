Ciencia y arte floral se fusionan en Salamanca a través de los talleres impartidos por la reconocida artista japonesa Kayoko Kondo

¿Qué relación existe entre la ciencia y el arte floral? El Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA-CSIC) recurre al Ikebana, la tradicional disciplina japonesa de arreglo floral, para responder a la pregunta y ofrecerá un taller sobre el mismo el próximo 17 de abril.

La iniciativa, enmarcada en la celebración internacional del Día Mundial de la Fascinación por las Plantas, estará guiada por Kayoko Kondo, reconocida artista japonesa que destaca por su enfoque minimalista y su capacidad para transmitir la esencia del Ikebana a personas sin experiencia previa. Junto a ella estará su alumna e investigadora del CSIC Silvia Manrique, especializada en genética de plantas.

La jornada incluye tres sesiones prácticas, todas ellas con materiales proporcionados por la organización. Entre las 10:00 y las 11.30 horas se celebrará el un taller para jóvenes de 14 a 16 años con kenzan y suiban, dos herramientas tradicionales del Ikebana. El turno de los adultos será de 12:30 a 14:00 horas, mientras que de 17:00 a 18:00 horas utilizarán una copa de vino como soporte creativo.

Quienes estén interesados en asistir a alguno de los talleres gratuitos han de incribirse previamente en https://forms.gle/JhBwdZvqbASC2KHo6, ya que las plazas son limitadas.