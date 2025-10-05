Cierra Berretes, la tienda que rompió las barreras laborales para las personas con discapacidad en Salamanca

Día triste para Salamanca, la tienda Berretes cierra tras mucho tiempo al servicio de la ciudad y, sobre todo, de las personas con discapacidad. Uno de los establecimientos que ha sido un ejemplo para la capital del Tormes y que tiene que bajar el telón tras realizar una magnífica actuación en el municipio charro.

En declaraciones a SALAMANCA24HORAS, Blanca ha explicado que “es algo de lo que me cuesta hablar. Ha sido un cúmulo de cosas, algo que tenemos todos los autónomos de este país. Toda la carga fiscal, las burocracias y la condición de centro especial de empleo”.

Asimismo, también ha expuesto que “he intentado contratar un 100 por ciento de empleados con discapacidad y pensé que las asociaciones y fundaciones de la ciudad echarían una mano, pero eso no ha pasado”.

Del mismo modo, la propietaria de la pastelería y obrador, tambien ha dejado claro que “a nivel físico y psicológico he reventado, pero no puedo dedicarme cien por cien a un proyecto que ya no tiene viabilidad”. Palabras muy duras, pero sinceras.

Además, también ha hecho hincapié en otro aspecto, y es que “voy a seguir ligada con las personas con discapacidad, no sé de qué forma pero voy a luchar por la inclusión y voy a intentar apoyar a otros emprendedores inclusivos para que no les aplaste la burocracia”.

Un establecimiento, además, que siempre ha estado ligado al barrio y a su gente, recibiendo el cariño y el afecto de todas aquellas personas que pasaban por su escaparate.

Una tienda donde se demuestra que los límites los pone uno mismo, que se puede luchar por lo que se cree, y que se puede llegar a lo que uno se proponga. Berretes ha demostrado que es un centro de referencia, que tiene que cerrar las puertas, pero que en el olvido no caerá gracias a Blanca y a los trabajadores a los que les ha dado la oportunidad de tener un empleo. El 11 de octubre, será el último día de Berretes.