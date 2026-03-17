Cierre temporal de puntos limpios este miércoles 18 de marzo

Los puntos limpios de los barrios El Zurguén, Prosperidad, Chinchibarra y Capuchinos permanecerán cerrados el miércoles 18 de marzo a partir de las 11:00 horas.

Estos espacios retomarán su horario habitual a partir del jueves 19 de marzo.

Durante el cierre, los ciudadanos podrán seguir depositando sus residuos en los puntos limpios de proximidad ubicados en la plaza Virgen de la Vega, la plaza del Alto del Rollo, la Carretera de Ledesma con la calle Tomillar y la plaza de Los Bandos.