Cinco plazas para ingresar en el Cuerpo de Astrónomos: requisitos que hay que cumplir y destino del trabajo

El Instituto Geográfico Nacional publica una oferta de empleo público registrada en el BOE, con cinco plazas para ingresar en el Cuerpo de Astrónomos y en el que pueden participar ciudadanos de todo el país, que disponen de un tiempo límite para hacerlo hasta el 8 de enero.

Para el proceso selectivo de esta convocatoria se describe que se tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Constitución Española, la Ley Orgánica 3/2007.

Los aspirantes deberán optar por el área de la radioastronomía o la instrumentación y técnicas radioastronómicas y tendrán que cumplir con una serie de requisitos.

En primer lugar, las personas candidatas deberán tener la nacionalidad española y poseer la capacidad funcional para el desempeño de estas tareas, teniendo en posesión el título de licenciado ingeniero, arquitecto o de grado. Además, deberán tener cumplidos los 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa. Las personas que no residan en España o tengan nacionalidad extranjera deberán acompañar a su solicitud un documento que acredite las condiciones que se alegan y que se pueden consultar a través del siguiente enlace.

Respecto al destino de las plazas convocadas se prevé de forma orientativa que se oferten en Guadalajara y en Las Palmas, aunque estas ubicaciones podrían variar.

Todas aquellas personas que quieran participan deberán presentar de forma electrónica la solicitud de admisión en el modelo oficial 790 en el Punto de Acceso General donde están las convocatorias abiertas de inscripción: no presentarlo en tiempo podría excluir de la lista de participantes a este aspirante (en el caso de que se produzca alguna incidencia técnica durante el proceso de inscripción deberán rellenar el siguiente formulario (centrodeservicios.redsara.es/ayuda/ consulta/IPS) o dirigirse al teléfono 060).

También, deberán presentarse y superar un examen con un coste de 31,10 euros, aunque hay excepciones que estarán exentas de pago que se pueden consultar en el siguiente enlace. Habrá cuatro ejercicio obligatorios y eliminatorios, con un cuestionario de 100 preguntas y un tiempo de tres horas para su realización. El examen constará de una prueba escrita sobre dos textos redactados en lengua inglesa y española respectivamente y una prueba oral en la que cada aspirante procederá a la lectura de las traducciones realizadas en la prueba anterior.

Las personas aspirantes que superen la fase de oposición, deberán superar un curso selectivo, que consistirá en un periodo de formación de carácter teórico organizado por la Subdirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Los certificados acreditativos de idioma que se piden, así como las materias que se tienen que tener en cuenta para la realización de las pruebas, así como el resto de la información, se puede consultar en el siguiente documento que viene detallado punto a punto.

Documento Oposiciones y concursos al Cuerpo de Astrónomos Consúltalo

Hasta el 10 de diciembre también hay abierto otro proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Geógrafos con 37 plazas de acceso libre y 57 de promoción interna, en las que hay reservadas 7 plazas para personas con discapacidad. Esta información también se puede consultar en el Instituto Geográfico Nacional.