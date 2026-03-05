La cirujana salmantina María Lourdes Hernández Cosido ingresará en la Real Academia de Medicina de Salamanca

La Real Academia de Medicina de Salamanca (RAMSA) incorporará en la tarde de este jueves a otro miembro. En este caso se trata de la doctora María Lourdes Hernández Cosido, especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA).

El acto de incorporación se celebrará esta misma tarde a las 19:00 horas en el Aula Francisco Salinas, en las Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca, donde está previsto que la nueva académica pronuncie un discurso titulado 'Cirugía bariátrica: más allá del bisturí'.

La presentación estará conducida por el doctor Luis Emilio Ortega Martín Corral, académico de número de la RAMSA.