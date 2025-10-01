El cirujano Enrique Pérez de la Sota, nuevo jefe en el servicio de Cirugía Cardiaca del hospital de Salamanca

El servicio de Cirugía Cardíaca del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA) cuenta desde hoy con un nuevo responsable, el cirujano Enrique Pérez de la Sota, licenciado en Medicina y Cirugía en la Universidad de Salamanca, que completó su formación como especialista en Cirugía Cardiovascular vía MIR (1989-1993) en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid.

En el año 1994 se incorporó al servicio de Cirugía Cardiaca del Hospital 12 de Octubre (creado a finales de 1989) y desde entonces ha participado en su consolidación y expansión hasta la actualidad, desarrollando allí su labor asistencial y docente, como cirujano adjunto y consultor sénior. Tiene experiencia en todos los aspectos de la cirugía cardíaca en adultos, con un especial interés clínico y capacitación avanzada en trasplante cardiaco y soporte circulatorio mecánico con ECMO y dispositivos de asistencia ventricular. Ha participado directamente en experiencias pioneras en España con este tipo de dispositivos complejos, implantando en 1996 el primer Novacor en España y abriendo camino a la asistencia moderna de larga duración con el primer corazón artificial HeartMate II a nivel nacional, implante que realizó personalmente. Desde 2003 ha sido el Responsable del Programa de Soporte Mecánico Circulatorio del servicio de cirugía cardiaca del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.

Imparte regularmente clases y seminarios en Másteres, Cursos de Posgrado y Doctorado y Cursos de Formación Continuada relacionados con la especialidad. Tiene certificación europea del European Board of Cardiothoracic Surgery (EBCTS) y del European Board of Cardiothoracic Surgery de la UEMS (European Union of Medical Specialists); además, es miembro de la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular y Endovascular (SECCE), de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y la Sociedad Española de Trasplante (SET), así como de sociedades internacionales como European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS), European Society of Cardiology (ESC) e International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT). Llega a Salamanca con ilusión para aportar su amplia experiencia y su bagaje personal al proyecto conjunto del área del corazón del complejo asistencial.