Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio muestra “gran preocupación” por los derribos en Las Úrsulas de Salamanca

La asociación Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio ha manifestado hoy su "gran preocupación" ante las obras de derribo que se están llevando a cabo en el interior del Convento de la Anunciación, popularmente conocido como Las Úrsulas, en Salamanca. La organización ha denunciado que estas actuaciones han causado "alarma" entre los vecinos y viandantes de la zona durante las últimas semanas.

La asociación ha trasladado su inquietud directamente al Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en Salamanca y, a través de un comunicado recogido por Ical, ha solicitado acceso inmediato a toda la documentación relativa al proyecto que se ejecuta. Esto incluye informes emitidos y acuerdos adoptados, con el objetivo de conocer de primera mano, por parte de la Administración competente, qué está ocurriendo en el Bien de Interés Cultural (BIC).

Un BIC "sobresaliente" bajo protección legal

Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio ha hecho hincapié en la elevada protección patrimonial del inmueble. El Convento de la Anunciación es considerado uno de los BIC "más sobresalientes" de la ciudad y, por tanto, está sometido a las estrictas exigencias de la legislación en la materia.

Además de la protección autonómica y nacional, la organización recordó que el espacio está sujeto al Plan de Gestión Integral de Salamanca, a las cartas y documentos internacionales de la UNESCO, a las decisiones del Comité de Patrimonio Mundial y a la Convención de París, elementos que sustentan la inscripción de Salamanca en la Lista del Patrimonio Mundial.

Precedente de concienciación

La asociación defensora del patrimonio recordó, asimismo, su labor de concienciación en 2022. Ante el cierre de varios conventos de clausura, organizó un ciclo de conferencias para dar a conocer los tesoros que custodian estos conjuntos conventuales, subrayando la necesidad de conservarlos íntegros. En aquella ocasión, se propició una reflexión sobre el futuro uso de estos espacios, que, de acuerdo con la voluntad de las órdenes religiosas, "debe pasar por los usos sociales y culturales”.

La Plataforma espera ahora una pronta respuesta y acceso a la información por parte de la Junta de Castilla y León para disipar las dudas sobre la legalidad e idoneidad de las obras que se están ejecutando en un monumento clave del patrimonio salmantino.