Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio organiza una charla sobre la magia histórica y los desafíos de la Plaza de Carvajal

La asociación Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio ha organizado una charla divulgativa titulada 'Plaza de Carvajal. El entorno mágico de Salamanca', que tendrá lugar este lunes para desvelar los secretos históricos y arqueológicos de este emblemático rincón de la ciudad.

La conferencia será impartida por Constantino Hernández (ingeniero industrial) y Efrén Alonso (ingeniero naval) a las 19:30 horas,en la Sala de Encuentros del CMI 'El Charro'.

El evento invita a los salmantinos a un recorrido histórico sin moverse de la plaza, abarcando desde los restos celtibéricos en la muralla y la cerca vieja, hasta las adaptaciones romanas y medievales. Entre los puntos de interés se abordarán los restos de la antigua iglesia románica de San Cebrián, la misteriosa Cueva de Salamanca —señalando su estado de conservación "muy deficiente" por las humedades—, y los restos arqueológicos hallados en el Seminario de Carvajal, del siglo XVII.

También se explicará el nuevo Crucero de San Cebrián y la denominada Torre del Marqués de Villena y su aula arqueológica. El objetivo final de la charla es que los salmantinos conozcan el valor de los elementos patrimoniales para que se entienda la "urgencia de la adopción de medidas encaminadas a asegurar la conservación" de todo lo que todavía queda.