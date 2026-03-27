Ciudadanos denuncian riesgo de caídas por cables tirados en Plaza de España

Vecinos de Salamanca vuelven a denunciar la presencia de cables sueltos, en esta ocasión en la Plaza de España, a la altura del número 12, donde este viernes a primera hora permanecían tirados en plena acera sin ningún tipo de protección.

Tal y como se aprecia en las imágenes, el cableado baja desde la fachada y se extiende directamente por el suelo, formando bucles en una zona de paso muy transitada. La situación afecta a un entorno con un elevado tránsito diario de peatones, lo que incrementa el riesgo de tropiezos y posibles caídas.

“Es una vergüenza lo de los cables”, critican los vecinos, que alertan del peligro evidente, especialmente en horas de menor visibilidad. Además, denuncian la imagen de abandono que ofrece una zona céntrica de la ciudad.

Esta queja se suma a otras advertencias recientes sobre el estado del cableado en Salamanca. Desde la cuenta de 'X' Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio Salamanca vienen señalando problemas similares en distintos puntos de la ciudad, denunciando el impacto visual y el deterioro del patrimonio urbano por instalaciones en mal estado.