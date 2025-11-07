Ciudades Patrimonio y universidades españolas estrechan lazos para impulsar cultura, turismo e innovación

Los quince alcaldes y alcaldesas del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPH), entre ellos Carlos García Carbayo, alcalde de Salamanca, se reunieron este jueves en Toledo con representantes de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE). Al encuentro asistieron autoridades universitarias de instituciones con campus en ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad.

Se trata del primer encuentro de estas características en el mundo, y en él se avanzó en varias líneas de colaboración recogidas en un convenio firmado por ambas partes. El objetivo principal es sumar el conocimiento de las universidades españolas al desarrollo de las ciudades del GCPH en ámbitos como cultura, turismo, patrimonio, digitalización, innovación y transferencia de conocimiento.

Carlos García Carbayo señaló que “con esta alianza se abre ante Salamanca y el resto de ciudades un futuro muy prometedor para el desarrollo económico, social y cultural”.

Alianzas estratégicas para proyectos concretos

El alcalde de Toledo y presidente de la comisión de Cultura del GCPH, Carlos Velázquez, y el presidente del GCPH y alcalde de Segovia, José Mazarías, destacaron la importancia de esta colaboración como un “punto de partida operativo para desarrollar proyectos concretos”.

Por su parte, Antonio López, rector de la Universidad de Santiago de Compostela y presidente del grupo de universidades vinculadas a las Ciudades Patrimonio dentro de la CRUE, subrayó la necesidad de construir un futuro sostenible desde el conocimiento y el patrimonio. “Las ciudades y las universidades compartimos la misión de preservar el pasado para construir un futuro más inclusivo. Este convenio es una oportunidad para generar un ecosistema de aprendizaje mutuo y fortalecer la identidad y proyección internacional de nuestras ciudades”, afirmó.

Líneas de trabajo conjuntas

Entre los proyectos que se desarrollarán destacan:

Formación de profesionales especializados en gestión del patrimonio.

Creación de un observatorio universitario sobre patrimonio y sostenibilidad.

Organización de foros anuales de intercambio de conocimiento.

Puesta en marcha de proyectos piloto de innovación urbana.

Asamblea del GCPH y 40º aniversario de la UNESCO

Toledo acogerá este sábado la Asamblea del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, coincidiendo con los actos conmemorativos del 40º aniversario de su declaración por la UNESCO. La reunión servirá para abordar proyectos conjuntos en preservación del patrimonio, sostenibilidad cultural, educación y turismo responsable.

El GCPH, fundado en 1993 como asociación sin ánimo de lucro y declarado de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior, agrupa a 15 ciudades, entre ellas Salamanca. La asociación trabaja de manera conjunta para defender el patrimonio histórico y cultural, potenciar la vida en los núcleos históricos, intercambiar experiencias y afrontar problemáticas comunes.