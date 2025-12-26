Clases de apoyo gratuitas para alumnos con dificultades: inscripción abierta hasta enero

La Consejería de Educación de Castilla y León ha abierto el plazo de inscripción para que los estudiantes puedan participar en el Programa para la Mejora del Éxito Educativo, que ofrece clases de apoyo gratuitas y voluntarias fuera del horario lectivo. Estas medidas buscan incrementar las tasas de titulación y mejorar la calidad educativa, según la Consejería, respaldadas por las últimas evaluaciones internacionales.

Tras finalizar el primer trimestre, se detectan nuevas necesidades de refuerzo, por lo que los equipos docentes seleccionarán a los alumnos que recibirán las clases de apoyo. Además, las familias pueden solicitar ayudas para el transporte escolar hacia los centros donde se imparta el programa.

Hasta ahora, 11.310 estudiantes han participado en alguna de las cinco iniciativas, atendidos por 965 docentes en 174 centros. Entre las medidas más destacadas se encuentran:

Apoyo al proceso de lectoescritura en 3º de Primaria: 1.284 alumnos beneficiados.

Refuerzos extraescolares en competencia lectora y matemática: entre 1.234 y 1.305 alumnos según curso y materia.

Acompañamiento al alumnado de 1º ESO y titulación en 4º ESO: 3.492 y 2.695 estudiantes, respectivamente.

De cara al segundo trimestre, la Consejería incorporará 13 nuevos profesores para el refuerzo de la competencia lectora, que se sumarán a los 13 ya existentes. Estos profesionales asesorarán a los centros en la elaboración del Plan de Lectura y formarán a los docentes en nuevas metodologías de enseñanza, contribuyendo a mejorar los resultados del alumnado en toda la Comunidad.