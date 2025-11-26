Clausura de los programas 'Emprende y Avanza' y 'Reactiva tu Futuro'

El Centro Tormes+ del Ayuntamiento de Salamanca ha sido el escenario del acto de clausura y entrega de diplomas de los programas formativos "Emprende y Avanza" y "Reactiva tu Futuro". Estas iniciativas, desarrolladas en el marco de la Escuela de Emprendimiento municipal y gracias al convenio de colaboración con la Fundación INCYDE, han capacitado a jóvenes y empresarios de la ciudad.

El concejal de Promoción Económica, Pedro Martínez, y la directora de Desarrollo de la Fundación INCYDE, María Torres señalaron que estos programas, impartidos desde el pasado mes de septiembre, refuerzan el "compromiso del Ayuntamiento con la innovación, la creación de empresas y la mejora de la competitividad local". Ambos cursos han buscado impulsar el emprendimiento y mejorar las oportunidades profesionales.

1. Reactiva tu Futuro – Emprende con Herramientas Digitales

Dirigido a: Jóvenes menores de 30 años inscritos en Garantía Juvenil.

Fechas: Del 14 de octubre al 21 de noviembre.

Objetivo: Fortalecer las competencias tecnológicas aplicadas a la creación o consolidación de proyectos de emprendimiento, mejorando así su empleabilidad.

2. Emprende y Avanza – Creación, Consolidación y Sucesión Empresarial

Dirigido a: Emprendedores, empresarios y personas con ideas de negocio.

Fechas: Del 29 de septiembre al 7 de octubre.

Objetivo: Mejorar la rentabilidad de los proyectos, explorar nuevas oportunidades y afrontar los retos de transformación y sucesión empresarial. El contenido incluyó una visión integral de las áreas funcionales de la empresa y módulos específicos sobre empresa familiar y protocolo de sucesión.

Durante la clausura, el concejal destacó la importancia de ofrecer formación práctica y especializada para impulsar nuevas iniciativas, fortalecer el tejido productivo local y generar oportunidades de futuro.