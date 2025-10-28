La Clerecía 'late': nuevos itinerarios inmersivos y la fusión de historia y tecnología en la renovación de la Scala Coeli

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, en compañía del rector de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), Santiago García-Jalón de la Lama, ha presentado los detalles del proyecto de actualización y ampliación expositiva en Scala Coeli.

Esta renovación, que estará abierta al público en la primavera de 2026, cuenta a sus espaldas con un presupuesto de 519.943 euros.

Tal y como han referido, la financiación se reparte entre 60.000 euros aportados por la UPSA y el Plan de Sostenibilidad Turística extraordinario del Ayuntamiento, financiado por la Junta de Castilla y León con fondos Next Generation.

García Carbayo ha querido destacar que este proyecto simboliza una fructífera colaboración institucional destinada a "engrandecer aún más uno de los buques insignia de la oferta cultural y turística de la ciudad".

Asimismo, el primer edil ha subrayado el éxito cosechado de la mano de Scala Coeli que, desde 2012, ha acogido a 956.838 visitantes.

Presentación del proyecto de ampliación y musealización de Scala Coeli

Ahora, con el objetivo de mimar este producto de éxito y ofrecer novedades a quienes regresan, se acomete esta ampliación que busca "enriquecer la experiencia desde que se cruza el umbral de la puerta... hasta que se toca el cielo en sus torres".

Por su parte, el rector García-Jalón de la Lama ha alegado que el proyecto mantiene el objetivo original de 2012: "dar protagonismo al edificio, haciendo accesibles los notables valores históricos, artísticos y espaciales que lo caracterizan".

La nueva musealización propone, por tanto, una estética minimalista y contemporánea, fusionando así la visión patrimonial con el lenguaje de vanguardia.

De hecho, una de las bases que sustenta esta intervención es la apuesta por la digitalización, que incluirá la creación de gemelos digitales, audioguías y experiencias de realidad aumentada para enriquecer la visita.

En el acceso se creará una zona de aclimatación lumínica, hasta la subida a las torre y el recorrido, por su parte, estará ilustrado con intervenciones artísticas que buscan una mirada neobarroca, jugando con la ficción y la realidad.

Novedades expositivas

El primer matroneo albergará el espacio "El sueño de una reina", dedicado a Margarita de Austria, que incluirá una pieza escultórica contemporánea, un mapamundi y paneles sobre los protagonistas de la Real Compañía de Jesús.

Se instalará, además, el "neo-retablo", una pieza audiovisual de gran envergadura (3,5 metros como han indicado) creada por el vídeo-artista Chema Alonso, diseñada para generar una experiencia visual impactante y dramática en diálogo con el retablo de la iglesia.

Presentación del proyecto de ampliación y musealización de Scala Coeli

Los visitantes podrán optar por dos itinerarios: uno de ellos, que pasa por el coro con realidad aumentada sobre la Clerecía y otro, por la escalera del campanero.

Esta última ofrecerá la experiencia neobarroca "Latiendo", una escenografía emocional del artista visual Daniel Calogar, que buscará fusionar lo barroco con la tecnología mediante una pieza de 680 kg de cableado y videoproyecciones, acompañada por una banda sonora.

Otra de las principales novedades es la apertura del segundo matroneo, con la propuesta expositiva "Los Tesoros Ocultos", que exhibirá una selección de la colección de pinturas de la Universidad Pontificia, abordando temas desde la Real Clerecía hasta la identidad de la UPSA.

Finalmente, el recorrido culminará en las torres con la posibilidad de utilizar realidad aumentada para "ver ese espacio retrotrayéndonos a tiempos como, por ejemplo, la Salamanca en tiempos de Unamuno", completando así esta "ascensión transformadora".