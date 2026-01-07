El ‘Club de los 60’ 2026 abre más de 28.000 plazas para viajar, con 24 agencias en Salamanca

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha presentado la edición 2026 del programa de viajes del ‘Club de los 60’, uno de los más demandados de la región, con 364.132 socios activos. Este año se ofrecen 28.454 plazas, un incremento de 257 respecto a 2025, repartidas entre primavera (12.588) y otoño y Navidad (15.866), y 30 destinos, incluyendo 17 internacionales como Japón, un crucero fluvial por el Rin, París y valle del Loira, y 13 nacionales, destacando Mallorca, Tenerife, Sevilla y Valencia.

Una de las grandes novedades de 2026 es la libertad de elección de agencia para formalizar los viajes, entre las 212 acreditadas en toda Castilla y León. Salamanca cuenta con 24 agencias, incluyendo Peñaranda de Bracamonte, Béjar, Guijuelo y Ciudad Rodrigo, lo que garantiza un acceso cercano y personalizado para los socios de la provincia.

El plazo de solicitud para los viajes comienza el 7 de enero de forma online y telefónica, y el 9 de enero de manera presencial. El sorteo provincial se realizará el 3 de febrero, y los listados de adjudicatarios de primavera se publicarán el 5 de febrero, mientras que los de otoño y Navidad se harán públicos en julio y septiembre, respectivamente.

Todos los viajes han sido cuidadosamente evaluados para cumplir con los estándares de calidad y las expectativas de los socios, basándose en los cuestionarios de valoración del año pasado, que registraron resultados muy positivos. Además, se mantiene el servicio del asistente virtual, disponible 24 horas, capaz de atender 200 llamadas simultáneas y ofrecer información sobre reservas, cambios o renuncias.

El programa sigue apostando por la atención cercana y accesible, especialmente para personas mayores en el medio rural, y continúa promoviendo el uso de tecnologías digitales para la inscripción.