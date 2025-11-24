El CMI ‘El Charro’ acoge hasta el 30 de noviembre la muestra del certamen escolar ‘Los Derechos de la Infancia’

El compromiso del Ayuntamiento de Salamanca con los derechos de la infancia se materializa en una serie de actividades y programas que culminan con la exposición de dibujos del certamen escolar ‘Los Derechos de la Infancia’. La muestra, que recoge un total de 528 bocetos, se exhibe hasta el 30 de noviembre en la sala de exposiciones del Centro Municipal Integrado (CMI) Julián Sánchez 'El Charro'. La exposición puede visitarse de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas, y los sábados de 10:00 a 14:00 horas.

Los dibujos provienen de once centros escolares participantes, incluyendo el Antonio Machado, Buenos Aires, Campo Charro, Centro de atención a personas con discapacidad psíquica (CAMP), El Camino, Francisco Vitoria, La Milagrosa, Nuestra Señora de la Asunción, Reina Sofía, San Juan Bosco y Santa Catalina. Esta muestra se enmarca en las actividades organizadas con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia, que se conmemora cada 20 de noviembre. Precisamente en esa jornada, el Teatro Unicaja acogió la representación del espectáculo ‘Los Mussi’ para cerca de 350 escolares y docentes de los centros que han participado en el certamen.

A mayores, el Ayuntamiento impulsa de manera continua diferentes actividades en las ludotecas municipales, dirigidas a promover el desarrollo cognitivo, psicomotor, afectivo y social de los menores. Estos programas se enfocan en fomentar actitudes solidarias y de aceptación de la diferencia, y educar en valores como la coeducación, los derechos humanos, la cohesión social y la igualdad de oportunidades.

Salamanca ostenta con orgullo el distintivo de Ciudad Amiga de la Infancia, concedido por Unicef en 2016 y renovado en 2021 y este año 2025. Este sello reconoce el compromiso del municipio con la promoción e implementación de políticas a favor de los derechos de los niños y adolescentes, facilitando su participación y fomentando el trabajo en red.

En este sentido, destacan los servicios municipales especializados de apoyo a la familia, con iniciativas como el Programa de Intervención con Familias, el programa Educar en Familia y la Escuela de Familia, que cuentan con cerca de 500 padres y madres participantes. Además, se han reforzado las ludotecas municipales, cuyas plazas han aumentado en más de 600 durante el curso escolar, alcanzando un total de 2.430, y que en el periodo navideño sumarán 176 plazas adicionales, hasta 618, para dar respuesta a la alta demanda en las zonas de acción social.

El Consistorio también colabora activamente con la asociación Aprome para la protección de menores y con la Asociación Salmantina Contra el Bullying y Cyberbullying (Ascbyc) para la prevención del acoso escolar. A través de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes y de la Escuela Municipal de Igualdad, el año pasado se impartieron talleres a 4.587 escolares de distintos niveles educativos para abordar la violencia entre iguales.

Todas estas iniciativas se concretan en el III Plan de Familia, Infancia y Adolescencia, vigente hasta este año 2025 y con un 85 % de sus acciones ya ejecutadas. El Ayuntamiento ya ha comenzado el trabajo técnico para la elaboración del IV Plan Municipal, reafirmando su compromiso a largo plazo con el bienestar de la infancia y la adolescencia salmantina.