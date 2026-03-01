CMI 'El Charro' acogerá una charla sobre los cambios inducidos por la turistificación en los edificios protegidos del Centro Histórico de Salamanca este lunes

La Asociación 'Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio' organiza la charla 'Cambios recientes de los edificios protegidos del Centro Histórico de Salamanca inducidos por la turistificación y otros usos', abierta a toda la ciudadanía.

Tendrá lugar este lunes 2 de marzo, a las 19:30 horas en la Sala de Encuentros del CMI 'El Charro' y será impartida por José Luis Alonso Santos, geógrafo jubilado, y María de la Luz Pérez Escanilla, catedrática jubilada de enseñanza secundaria.

Desde la Asociación, recuerdan que el rico patrimonio histórico artístico atesorado por Salamanca durante los siglos pasados goza, en el Plan General de Ordenación Urbana vigente (PGOU 2007), de diversos grados de protecciónpara con sus valores arquitectónicos. Y las posibles obras de rehabilitación y restauración a los nuevos usos deben respetar; explicarán en esta charla que es algo que no siempre parece cumplirse.

Destacan así "la sostenida turistificación del Casco Histórico", que está generando importantes modificaciones ambientales y físicas en numerosos edificios protegidos y sus entornos, y una "dañina gentrificación de residentes y servicios de proximidad".