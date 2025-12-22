¿Cómo cobrar un décimo de la Lotería de Navidad?

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ha repartido este año un total de 2.772 millones de euros en premios, y la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha querido recordar los principales aspectos que deben tener en cuenta los agraciados para cobrar su premio Cobro de premios

Para poder cobrar cualquier premio es imprescindible presentar el décimo o resguardo premiado. El pago de los premios comenzará la tarde del 22 de diciembre, una vez concluyan las verificaciones de los números extraídos y los procesos informáticos habituales tras el sorteo.

Los premios inferiores a 2.000 euros por décimo podrán cobrarse exclusivamente en cualquiera de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, tanto en metálico como a través del sistema Bizum, opción que estos establecimientos incorporaron de forma pionera en España. Por su parte, los premios iguales o superiores a 2.000 euros deberán cobrarse en las entidades financieras autorizadas, BBVA y CaixaBank.

En el caso de los décimos adquiridos a través del canal online oficial, los premios mayores se abonarán mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el jugador, mientras que los premios menores se ingresarán directamente en la cuenta de juego, siempre que no se superen los límites establecidos Cobro de premios

SELAE recuerda además que los premios de la Lotería de Navidad caducan a los tres meses, por lo que podrán cobrarse hasta el 23 de marzo de 2026. Si un décimo premiado se encuentra deteriorado, el jugador deberá acudir a un punto de venta para cumplimentar la correspondiente solicitud de pago y remitir el documento para su autenticación.

En los casos en los que un décimo esté compartido, será necesario identificar a todos los participantes al cobrar premios iguales o superiores a 2.000 euros. Asimismo, si un décimo ha sido sustraído, se recomienda presentar denuncia, ya que será necesaria para iniciar el proceso judicial en caso de resultar premiado