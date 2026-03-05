COCEMFE Salamanca nace para que la discapacidad deje de afrontarse en soledad: "La fuerza de nueve entidades no es la misma que la de una"

La creación de COCEMFE Salamanca no fue fruto de una decisión rápida ni de una moda asociativa. Fue el resultado de años de encuentros, de conversaciones tras reuniones, de coincidencias en actos solidarios y de una sensación compartida: “solos era más difícil”.

El 29 de mayo de 2025 se constituyó oficialmente la Federación Provincial de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Salamanca. Nueve entidades decidieron dar el paso y organizarse bajo una misma estructura para defender mejor los derechos de las personas con discapacidad en toda la provincia.

Eugenio Sánchez, presidente de la federación, lo explica con claridad: “Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Algunos ya estábamos vinculados a estructuras autonómicas como COCEMFE Castilla y León, otras entidades tenían interés en sumarse a algo común. Llevábamos varios años reuniéndonos, viendo si era el momento adecuado. Y al final entendimos que sí, que había que hacerlo”.

No se trata solo de tener un nombre común. Se trata de sumar fuerza. “La fuerza de nueve no es la misma que la de una”, declara Sánchez.

Cuando se pregunta a los presidentes de las asociaciones qué necesidades detectaron que no estaban cubiertas, la respuesta es prácticamente generalizada y es que, falta apoyo, especialmente en salud y atención psicológica.

Desde AFIBROSAL, su presidenta, Juncal, señala uno de los grandes problemas:“La mayoría de las personas que formamos parte de estas asociaciones tenemos tratamientos que no cubre la Seguridad Social. Estamos dando un servicio que no cubre la administración. Y lo hacemos como podemos”.

Juncal, explica que muchas asociaciones están sostenidas por voluntariado. Las juntas directivas no cobran. Sin embargo, los profesionales que atienden a las personas deben ser especialistas formados. “El voluntariado no puede sustituir puestos de trabajo. Nosotras somos voluntarias, pero un psicólogo o un fisioterapeuta tiene que cobrar. No podemos cubrir todo con buena voluntad”.

La atención psicológica es, según coinciden, una de las mayores carencias. Gran parte de las enfermedades que representan son invisibles. No se ven, pero se viven cada día.

“Llegas al médico y te dicen que no ven tu discapacidad. ¿Dónde está? Ese es uno de los grandes problemas. Esa falta de comprensión genera frustración, desgaste y, muchas veces, soledad”, manifiestan.

Eugenio también señala que empiezan a surgir iniciativas que intentan paliar esa situación desde un enfoque más social de la salud. “Hay algunos proyectos, por ejemplo, ahora con la prescripción médica en atención primaria, en los que el médico de cabecera no solo receta medicamentos, sino que también puede prescribir formar parte de una entidad o de una asociación, de un espacio donde te sientas activo, acompañado y haciendo algo que te motive.

Asimismo, Eugenio insiste en que el reconocimiento de derechos no puede quedarse en palabras: “No podemos esperar a ciertos tratamientos o prestaciones que consideramos derechos. Son derechos. Y a veces no se reconocen”.

Enfermedades raras y diagnósticos largos

En asociaciones como AERSCYL, centradas en enfermedades raras, se ha visto una evolución en los últimos años. Antes, un diagnóstico podía tardar una década. Ahora los plazos se han reducido, pero el proceso sigue siendo duro.

“Somos entidades vivas, formadas por personas con necesidades reales y urgentes”, señala Eugenio. “El ahora es lo importante. No dentro de cinco años”.

Las enfermedades raras suelen implicar tratamientos costosos y un desgaste continuo para las familias. De ahí la importancia de que las asociaciones estén coordinadas y puedan presionar juntas para mejorar recursos y legislación.

Situación en el medio rural

Uno de los puntos que más preocupa es la situación en los pueblos de Salamanca.

Janeise, presidenta de ASALUCYL, habla sin rodeos: “Tenemos muchas personas con fibromialgia, lupus u otras enfermedades en zonas rurales. Cuando se hacen mayores o el dolor aumenta, dejan de salir de casa. Y ahí empieza la soledad”.

No se trata solo de personas mayores. También hay personas de 50 años o incluso más jóvenes que acaban aisladas. “La soledad no deseada es muy real”, añade.

Algunas asociaciones desarrollan programas en varios municipios cada año. Se desplazan, organizan talleres, fomentan que la gente salga de casa. “Pero solo podemos llegar a cuatro o cinco pueblos al año. No tenemos más presupuesto. Y cuando nos vamos, la gente se queda con pena” declara Juncal, presidenta de Afribosal.

En ocasiones han tenido que renunciar a demandas por falta de medios. “Nos llaman porque saben cómo trabajamos, pero si no hay financiación suficiente no podemos ampliar. El profesional tiene que cobrar” recalca la presidenta de Afribosal.

Eugenio reconoce que el problema del desplazamiento es complejo: “O se desplaza la persona o nos desplazamos nosotros. Hay que buscar soluciones. Pero solos no llegamos”.

Más conciencia social para una accesibilidad que llegue a todos

Otro aspecto que quieren poner sobre la mesa desde COCEMFE Salamanca es la discapacidad invisible. No todo se ve en una silla de ruedas o en una ayuda técnica. “La discapacidad se vive”, repiten. Y muchas veces no se comprende desde fuera.

Juncal insiste en que la sociedad debe avanzar también en conciencia social y accesibilidad: “Las barreras arquitectónicas siguen estando ahí. Cuando todo se haga pensando en todas las personas, será el momento en que hayamos avanzado de verdad”.

Eugenio destaca como positivo que algunas administraciones ya estén contando con ellos como órgano de consulta. Por ejemplo, en el diseño de nuevas instalaciones deportivas. “Es bonito que te llamen para preguntar cómo se puede hacer algo más accesible. Pero deberían llamarnos más”.

Las distintas asociaciones coinciden en algo: este trabajo no es de ocho a tres. “Estamos 24 horas al día”, dicen. Si una persona necesita orientación o apoyo, no puede esperar a que abra una oficina.

La financiación es un reto constante. Han solicitado ayudas para ampliar su presencia en el medio rural y siguen en conversaciones con la administración.

Dar ejemplo desde dentro

La unión entre entidades también tiene un efecto interno. Como explica Juncal, si las juntas directivas colaboran entre sí, las personas asociadas entienden mejor la importancia de apoyarse mutuamente. “Si nosotras colaboramos con otras asociaciones, nuestros socios también lo entienden. No podemos pedir apoyo si no lo damos”.

Janeise, presidenta de Asalucyl, añade una reflexión personal: “Cuando colaboras con otras entidades, dejas de centrarte solo en tu enfermedad. Ves otras realidades. Eso también ayuda. Te activa”.

COCEMFE Salamanca, un proyecto abierto

COCEMFE Salamanca acaba de empezar. Está en fase de organización, de escucha, de recogida de necesidades. La presidencia será rotatoria para que todas las entidades tengan voz.

No quieren trabajar solo para las nueve asociaciones que la forman. Su intención es que cualquier avance beneficie al conjunto de la provincia.“La sociedad salmantina es solidaria, pero necesitamos más compromiso. Individualmente no conseguimos nada. Juntos, sí” declara Eugenio.

La federación nace con esa idea sencilla pero firme: unir para avanzar. “Porque nadie elige tener una discapacidad. Pero sí se puede elegir no afrontarla en soledad”, finalizan los presidentes.

Del mismo modo, Eugenio recuerda que COCEMFE Salamanca es un proyecto abierto y que la federación mantiene sus puertas abiertas a todas aquellas asociaciones que quieran sumarse. La intención es que más colectivos puedan seguir incorporándose y reforzar así la representación y la defensa conjunta de las personas con discapacidad en la provincia.