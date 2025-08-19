La Cofradía de la Vera Cruz convoca su primer certamen literario "La Cruz escribe"

La Cofradía de la Vera Cruz lanza su primer certamen literario, titulado "La Cruz escribe", con el objetivo de promover la creación artística y la difusión de su patrimonio e historia, así como la devoción y tradición de la Semana Santa. Esta nueva iniciativa se suma al ya establecido certamen fotográfico, que este año celebra su quinta edición.

Desde este 19 de agosto y hasta el 31 de octubre, los interesados podrán presentar sus obras en las distintas categorías disponibles: relato (para mayores y menores de 16 años) y poesía. Las bases completas del concurso, junto con el cartel oficial, ya se encuentran disponibles en la página web de la Cofradía.

El fallo del jurado se dará a conocer el próximo 14 de diciembre, coincidiendo con la festividad de San Juan de la Cruz, patrono de los poetas en lengua castellana. Las obras ganadoras serán publicadas en la revista anual de la Cofradía, Lignum Crucis, y en su boletín mensual, Tres de mayo.