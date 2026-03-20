La Cofradía de la Vera Cruz entrega este viernes los premios del quinto concurso de fotografía 'Semana Santa de la Vera Cruz'

La Cofradía de la Vera Cruz entrega este viernes 20 de marzo los premios del quinto concurso de fotografía 'Semana Santa de la Vera Cruz'.

La obra ganadora lleva por título 'Pureza', la imagen que ilustra el cartel de la Semana Santa 2026 y que es portada de la revista número 26 de la cofradía Lignum Crucis, centrada como siempre en la actividad de la cofradía durante el año.

'Pureza', que se ha alzado con el primer premio, es obra de Fernando Pérez Pena; el segundo premio se trata de una imagen cuya autoría pertenece a Óscar García; y la tercera imagen que será premiada es de Arturo Aversente.

Los premios se entregarán este viernes 20 de marzo a las 20:30 horas en la Capilla de la Vera Cruz, donde también se presentará el cartel y la revista. Como novedad este año se presentarán también las obras premiadas en el primer certamen literario 'La Cruz escribe', las correspondientes distinciones a Miguel Ángel Casariego Paz en la categoría de poesía, Pablo Santos Martín (menores de 15 años) y Alberto García Soto (relato).