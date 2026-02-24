La Cofradía de la Vera Cruz organiza por segundo año el 'Certamen de marchas procesionales'

Tendrá lugar el domingo 1 de marzo y participarán la Banda de Música Felipe Espino y las agrupaciones musicales María Santísima de la Estrella y La Esperanza

Procesión del Cristo de los Doctrinos de la Vera Cruz
La Ilustre Cofradía de la Santa Cruz del Redentor y de la Purísima Concepción de la Virgen, su Madre, Santa Vera Cruz de Salamanca organiza por segundo año el 'Certamen de marchas procesionales', que tendrá lugar el próximo domingo 1 de marzo en el Humilladero del Campo de San Francisco, junto a la capilla de la Vera Cruz, a las 12:30 horas.

En esta segunda edición, la cofradía, en colaboración con Turismo de Salamanca, anuncia que participarán las tres formaciones que los acompañan durante la procesión de resurreción: la Banda de Música Felipe Espino y las agrupaciones musicales María Santísima de la Estrella y La Esperanza.

Antes de esta quedada con nota musical, tendrá lugar la misa por el segundo domingo de cuaresma en la capilla de la Vera Cruz, programada a las 11:30 horas. Y, una noche antes, el sábado 28 de febrero, a las 20:00 horas, el templo acogerá la presentación de la pintura y el nuevo proyecto de estandarte para el Cristo de los Doctrinos.

Cartel del II Certamen de marchas procesionales organizado por la Cofradía de la Vera Cruz
