Colas en Gran Vía para solicitar los viajes del ‘Club de los 60’ de Castilla y León

El plazo para inscribirse y optar a uno de los viajes del ‘Club de los 60’ de Castilla y León acaba este miércoles, 21 de enero. Muchos salmantinos que han dejado su solicitud de plaza para los últimos días se han encontrado este lunes largas colas en la oficina de la Gerencia de Servicios Sociales, situada en Gran Vía.

A pesar de que el plazo se abrió de mantera online y telefónica el 7 de enero y el 9 para las solicitudes presenciales, muchos salmantinos han tenido que hacer cola durante esta mañana gélida para poder ser una de las personas que entren en el sorteo.

Precisamente, ese sorteo, que determinará qué personas optan a los destinos, se celebrará el próximo 3 de febrero.

Cabe recordar que los interesados puedes solicitar hasta un máximo de 6 destinos del Programa General (3 en primavera y 3 en otoño), un máximo de dos destinos en Viajes para Todos y otros dos destinos del Programa Navideño.