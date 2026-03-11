Colas interminables por el reparto gratuito de fresas en Salamanca capital

El sector agrícola vuelve a las calles de Salamanca para reivindicar el producto de procedencia española. Esta vez lo hace con un reparto de fresas gratuito que ha tenido lugar desde las 11:15 horas en la plaza de la Constitución y que ha dejado como estampa una interminable cola de ciudadanos que se han acercado para recoger una tarrina de las más de mil que se van a entregar por parte de UPA Castilla y León y Andalucía.

Colas interminables en Gran Vía por el reparto gratuito de fresas en Salamanca | Andrea Mateos

Las colas se han extendido desde la plaza de la Constitución hasta la Cuesta de la Raqueta, donde diversos ciudadanos salmantinos como Ángel han expresado que "es muy importante estar aquí para apoyar y no solo hoy porque repartan fresas. Esto hay que hacerlo con más productos como lentejas, carne... para saber lo que tenemos aquí en nuestra tierra y en toda España. Yo apoyo al 100% los productos de nuestra tierra".

Otras de las personas que han acudido al lugar con bolsas de la compra han ratificado ante Salamanca24horas la importancia de apoyar a la agricultura, reivindicando el tan conocido lema del sector 'Sin campo no hay ciudad'. Felisa y Rosa han subrayado también que "hay que intentar apoyar al sector agrícola al máximo, pero deberíamos de hacerlo todos y sobre todo los de arriba, los políticos, porque si el Estado no apoya, los andantes de a pie podemos hacer muy poco".

También concienciados con este apoyo al campo se han mostrado algunos de los jóvenes como Hugo que han formado parte de esta cola. Y, aunque en el caso de Hugo se sinceraba y decía que estaba haciendo cola porque "nos gustan mucho las fresas", sí reconoce que "es muy importante comprar producto español porque es mejor comprar lo de aquí que lo que viene de fuera". Otra de las mujeres que hacía cola, Mariángeles, admitía que "si es un producto español lo compro con mucha más aceptación", remarcando que "no tiene sentido que estén trayendo productos de fuera y los de aquí lo exporten. No es normal tampoco que a los productores de garbanzos, de otras legumbres etc no les den nada de dinero y luego vengan productos de fuera y los pagemos a muchísimo más. Indiscutiblemente estoy de acuerdo en lo que están haciendo".

Los presentes en las colas también han hablado de la subida en la cesta de la compra, no mostrándose de acuerdo con las subidas de los precios pero resignándose a "tenemos que comprar porque tenemos que comer y ahí no podemos luchar", dice Mariángeles. Por su parte, Ángel "siempre he preferido un producto que sea de la tierra aunque cueste más, pero por lo menos apoyo a productos que se cultivan aquí. Yo siempre miro lo que compro, la procedencia, miro si son fresas o naranjas de España. Lo que es de fuera lo rechazo siempre".

Colas interminables en Gran Vía por el reparto gratuito de fresas en Salamanca | Andrea Mateos

Colas interminables en Gran Vía por el reparto gratuito de fresas en Salamanca | Andrea Mateos