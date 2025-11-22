El Colegio de Abogacía de Salamanca prepara dos actos para la celebración del 25 de noviembre

Este martes 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer y el Colegio de Abogacía de Salamanca ya ha dado a conocer los actos programados para tal evento.

El propio martes 25, a las 13:00 horas, llevarán un acto en recuerdo de las mujeres asesinadas durante 2025. Será la Biblioteca del Colegio la que acoja este ya anual evento.

Este año, el Colegio estará acompañado por una representación de jugadores varios de los equipos de fútbol de la provincia (Unionistas, Unión Deportiva Salamanca y CD Guijuelo), en un compromiso conjunto de los clubes con la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Su apoyo a esta actividad colegial de manera comprometida y desinteresada muestra "que todos juntos, podemos contribuir a poner fin a este grave problema social".

Desde el Colegio quieren enviar dos mensajes claros: “No estás sola” y “Denunciar es tu derecho”.

Más tarde, el viernes 28 de noviembre, desarrollarán una charla-coloquio bajo el nombre 'Mujer y conflicto bélico'.

Desde el Colegio aseguran que: "Todos somos conscientes del hecho de que la violencia ejercida contra las mujeres en los conflictos bélicos constituye una de las manifestaciones más brutales y sistemáticas de vulneración de derechos humanos. En escenarios de guerra, las mujeres se ven expuestas a formas específicas de agresión que no solo buscan dominar sus cuerpos, sino también destruir tejidos sociales, sembrar terror y perpetuar relaciones de poder basadas en el género. Este tipo de violencia no es un acto aislado ni producto del caos, sino que muchas veces responde a estrategias deliberadas de humillación o desestructuración de comunidades. Reconocer la violencia específica que se ejerce contra las mujeres en los conflictos bélicos es indispensable para diseñar políticas de prevención, justicia y reparación".

Así, se celebrarán dos ponencias: 'Feminismo y resistencia en Afganistán: el precio de alzar la voz', encabezada por Fátima Amiri, activista feminista y superviviente de un atentado talibán, y 'Palestina. La existencia negada', de la mano de Teresa Aranguren, periodista internacional especializada en zonas de conflicto y guerra, y en el mundo árabe, exconsejera de RTVE.