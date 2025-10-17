El Colegio de Abogados de Salamanca celebra un acto solemne para recibir a nuevos letrados y homenajear trayectorias de 25 y 50 años

El Colegio de Abogados de Salamanca (ICASAL) ha acogido en la mañana de este viernes el solemne acto togado en el histórico Aula Salinas de la Universidad de Salamanca, donde la corporación ha rendido homenaje a la profesión y ha dado la bienvenida a sus nuevos integrantes.

El evento central, que ha tenido lugar a las 12:30 horas, ha sido la jura o promesa de los 13 nuevos letrados que se incorporan al Colegio en 2025. Los nuevos profesionales que han prestado juramento son: Marta Estévez Pablos, Ismael Sánchez Castro, María Teresa Villarón García, Rubén González de Castro, Índigo Uriz Martínez, Arián García Faure, María Lizzeth Veloz Navarro, Lucía Felipa Martín Gordo, Javier del Mazo Borrego, Andrea Pinto Sánchez, Alfredo Martín Cubas Bueno, Sara María Cabrero Martín y Paula Clemente Rina.

Reconocimiento a las trayectorias en la abogacía

El acto ha servido también para reconocer la dedicación y el compromiso de los profesionales más veteranos del Colegio.

Dos abogados han sido distinguidos con el Diploma e Insignia Colegial de Oro por haber cumplido 50 años de ejercicio profesional: Jesús Sánchez García y José Luis Ruiz Peña.

Además, la institución ha entregado el Diploma e Insignia de Plata a los diez profesionales que acreditan 25 años de trayectoria en el Colegio. Los homenajeados han sido: José Miguel Cascón Barrueco, Beatriz González Nuño, María Dolores García Redondo, Noelia Merino Hernández, Luis Enrique Gómez-Ojero Martínez, Manuel Ángel Barbero García, Enrique Víctor Rivero Ortega, Ana María Pascual Collado, Félix del Valle Chamorro y David González Salinero.

El Colegio de Abogados de Salamanca celebra así el relevo generacional de la profesión y pone en valor la lealtad y el servicio al derecho de sus colegiados en un marco tan emblemático como el Edificio Histórico de la USAL.