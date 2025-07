El Colegio de Abogados de Salamanca reivindica el Turno de Oficia en el Día de la Justicia Gratuita

Cada 12 de julio se celebra el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio. Al ser en esta ocasión un sábado, el Colegio de Abogacía de Salamanca ha adelantado el homenaje a este viernes 11 de julio, con una jornada en la que han querido no solo poner en valor el trabajo de los profesionales adhesionados al turno de oficio, sino también hacer pública sus reivindicaciones para mejorar este servicio que, aseguran, es vital.

"La administración, en su deber de garantizar el derecho de acceso a la justicia y a la utilidad judicial efectivas, debe velar por los intereses, en este caso de todos aquellos que atienden el turno de oficio", ha defendido Miguel del Castillo Alonso, decano del Colegio de Abogados de Salamanca, y encargado del acto junto a Gema Duarte Durán, diputada de la Junta de Gobierno del Colegio y responsable del Turno de Oficio. "Y velar significa revisión a la actividad de años y honorarios, actualización de los mismos de forma anual conforme al IPC que cada año corresponda. Y sobre todo deben intentar que seamos considerados como una autoridad ante el justicial y ante la justicia, como el resto de actores de la misión", añade.

En esto último ha querido hacer especial hincapié: "Nuestra labor, la de los abogados y abogadas que representan en este caso un turno de oficio y que solicitan el tema de la justicia gratuita, nuestra labor como digo, no es de menor importancia que la de jueces y fiscales. Entre todos, y digo esto subrayado y en mayúscula, entre todos construimos el sistema de la justicia. La justicia no solo corresponde a jueces, secretarios, magistrados... responde a todos ellos, más los letrados y letradas que conforman la misma, porque sin los mismos no existiría".

Asimismo, el decano ha destacado que la lucha es continuada: "Hoy es el gran día, el día en el que debemos levantar la voz de nuestras reivindicaciones. Reivindicaciones, además, que son justas y son necesarias. Hoy es el día para que se nos oiga, para que se nos tenga en cuenta, para que nos contemplen, cómo nuestra lucha permanece día a día y no de forma aislada un 12 de julio, en ese caso 11 de julio, sino que esa voz, levantada y al unísono, debe permanecer los 365 días al año, todo el año, no se olvide". Este mensaje sigue también la misma línea que el lema que ha podido leerse en su cartel oficial: "Cumplen los 365 días del año, pero se celebra solo uno: 12 de julio".

Miguel del Castillo Alonso y Gema Duarte Durán en la conmemoración del Día de la Justicia Gratuita

Antes de dar la palabra a Gema Duarte Durán, ha cerrado su discurso con una mención a "Sandro Pertini, que viene a decir que a veces en la vida no solo hay que saber luchar sin miedo, sino que también hay que saber luchar sin esperanza. ¿Por qué? Porque hay que luchar. Puesto que si no se lucha, ya se ha perdido".

Por su parte la responsable del Turno de Oficio, además de expresar las reivindicaciones del Colegio de Abogacía de Salamanca, ha dado a conocer algunos datos sobre la actualidad de este servicio profesional. Ha expresado que, a nivel nacional, hay casi 40.000 abogados adecuados al turno de oficio, lo que significa que uno de cada cuatro están dados de alta en este servicio. Mientras, en el caso concreto de Salamanca, sin bien a diciembre de 2024 constaban 292 letrados, está cifra ha descendido hasta los 273 a julio de 2025. Asegura que los motivos tras este descenso en medio año se explica con sus reivindicaciones, así como también ha adelantado que le consta que en septiembre "se darán de alta más compañeros".

Lo primera reivindicación apela a una remuneración justo y actualizada anualmente de acuerdo al IPC, hecho que en la actualidad no está viéndose cumplido. También piden la incorporación de nuevos módulos que permitan retribuir actuaciones que actualmente no se están remunerando en la región, aunque sí en otros lugares de España, como las administraciones previas al proceso legal. También que se les asegure el pago de las actuaciones que asumen por mandato legal, así como que les sean abonados los kilómetros recorridos desde sus despachos hasta el lugar de Asistencia Letrada cuando dicho desplazamiento atañe a un caso que corresponde a otro partido judicial.

En esta última línea, también piden que cada partido judicial tenga disponibilidad de un letrado de oficio en cuestión de Violencia de Género, materias en las que se exige una atención inmediata a la víctima y que, cuando hay que desplazarse de un partido judicial a otro por no disponer del letrado específico, a menudo puede ralentizarse. Quieren que se unifiquen los requisitos económicos para acceder a la justicia gratuita, puesto que difieren de unas regiones a otras, y consideran que hay que actualizar las cantidades que reciben los colegios por a gestión del servicio, así como asegurar el pago puntual de estas cantidades.

Gervasio Moises Cabrera, en su reconocimiento el 11 de julio de 2025

El acto de este 11 de julio, tras los datos, las reivindicaciones y la lectura del manifiesto, también ha tenido su momento emotivo, cuando el Colegio de Abogados de Salamanca ha querido reconocer el trabajo de Gervasio Moises Cabrera, "en especial la labor desarrollada en el turno de oficio, así como a la dedicación prestada de forma ejemplar al servicio de la justicia gratuita". El letrado ha querido agradecer a todos y cada uno de sus compañeros en el Colegio, pero también a su familia y a la propia ciudad, defendiendo, como canario, que "Salamanca acoge".