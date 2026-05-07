El Colegio Calasanz impulsa la solidaridad con la II Campaña de Donación de Sangre

El Colegio Calasanz apuesta por la solidaridad con la II Campaña de Donación de Sangre, una jornada de donación que tendrá lugar el próximo 19 de mayo en el propio colegio ubicado en el paseo de Canalejas.

Esta II Campaña de Donación de Sangre “Donando viDAS” se organiza en colaboración con el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León y la Hermandad de Donantes de Sangre de Salamanca..

Desde el centro educativo se anima a todos los salmantinos a sumarse a esta donación, en la que para participar es necesario ser mayor de edad, pesar más de 50 kilogramos y gozar de buen estado de salud, además de acudir en condiciones adecuadas de alimentación.

Se ha habilitado también un sistema de inscripción previa a través de un formulario online para agilizar las donaciones y evitar esperas innecesarias.

El horario de la donación es de 10:00 a 13:00 horas y de 15:45 a 21:00 horas.