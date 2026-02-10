El Colegio Marista Champagnat celebra una nueva edición del Espacio de Estudios Superiores

El Colegio Marista Champagnat celebrará el próximo viernes 13 de febrero de 2026, a las 08:45 horas, en el claustro del CUM, una nueva edición del Espacio de Estudios Superiores: “Un paso hacia tu futuro”, una feria universitaria orientada a acompañar al alumnado en la toma de decisiones académicas y profesionales.

El evento reunirá a más de 20 universidades, centros de Formación Profesional y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ofreciendo al alumnado un espacio directo de información, orientación y asesoramiento sobre las distintas alternativas formativas y salidas profesionales.

Esta iniciativa refuerza el compromiso del centro con la formación integral del alumnado y con el acompañamiento en una etapa clave para su futuro, en la que deben tomar decisiones determinantes sobre su itinerario educativo y vocacional.

El Espacio de Estudios Superiores se consolida así como una cita de referencia dentro del calendario educativo del centro, promoviendo el acceso a información actualizada y fomentando la reflexión sobre las distintas opciones de estudios superiores, formación técnica y salidas profesionales.