El colegio Montessori celebra las XXIV Jornadas de Orientación Académica y Profesional del 26 al 30 de enero

Durante la última semana de enero de 2026, el Colegio Salamanca Montessori celebrará sus XXIV Jornadas de Orientación Académica y Profesional, una cita ya consolidada en el calendario educativo de la ciudad que se desarrollará del 26 al 30 de enero y que estará abierta al público. Estas jornadas tienen como objetivo principal fomentar la madurez vocacional de los alumnos y ayudarles a tomar decisiones realistas, personales y bien fundamentadas sobre su futuro académico y laboral.

La orientación vocacional es uno de los pilares del proyecto educativo del centro. Desde el departamento de Orientación y a través de tutorías personalizadas, el colegio trabaja de manera continua el autoconocimiento del alumno, el análisis de sus aptitudes, intereses y motivaciones, y el conocimiento profundo de las distintas opciones académicas y profesionales. Las jornadas representan el momento culminante de este proceso, en el que la información, la experiencia y el contacto directo con profesionales se convierten en herramientas clave para decidir.

El programa de esta vigésimo cuarta edición es especialmente amplio y diverso. A lo largo de cinco días, los alumnos de ESO y Bachillerato participarán en conferencias, mesas redondas, talleres prácticos, ferias universitarias y encuentros con profesionales de múltiples ámbitos. Las actividades abarcan desde las ingenierías, ciencias, ciencias de la salud y ciencias sociales y jurídicas, hasta el emprendimiento, las profesiones especiales, la formación profesional superior y el acceso a la universidad.

Las jornadas arrancarán el lunes 26 de enero con un acto inaugural que contará con la presencia de destacadas autoridades educativas y universitarias, seguido de una conferencia inaugural centrada en la salud mental y el bienestar emocional en el alumnado de 2º de Bachillerato, un tema de máxima actualidad y relevancia. A lo largo de la semana, este enfoque integral se mantendrá, abordando no solo la elección académica, sino también el equilibrio personal y emocional de los jóvenes.

Uno de los elementos más valorados del programa son las mesas redondas, en las que profesores universitarios, profesionales en activo, antiguos alumnos y estudiantes comparten su experiencia real sobre las distintas carreras, sus exigencias, salidas profesionales y retos. Estas sesiones permiten a los alumnos contrastar expectativas con la realidad y formular preguntas directas a quienes ya han recorrido ese camino.

Además, los talleres prácticos ofrecen una aproximación más dinámica y experiencial a las distintas áreas profesionales. Divididos por intereses y perfiles académicos, los alumnos participan en actividades diseñadas para simular situaciones reales de cada ámbito, favoreciendo una comprensión más profunda de lo que implica cada opción.

Las jornadas también conceden un papel destacado a las familias y al profesorado. A lo largo de la semana se celebrarán conferencias específicas para padres sobre salud mental, formación profesional y la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), así como sesiones formativas dirigidas a docentes, reforzando la idea de que la orientación vocacional es una tarea compartida por toda la comunidad educativa.

Como complemento a estas jornadas, el Colegio Salamanca Montessori desarrolla otras actividades de orientación a lo largo del curso, como prácticas profesionales para alumnos de 1º de Bachillerato, visitas a universidades y participación en ferias educativas, consolidando así un modelo de acompañamiento continuo y personalizado.

Las XXIV Jornadas de Orientación Académica y Profesional concluyen el viernes 30 de enero con una conferencia de clausura centrada en la incorporación al mundo laboral desde el inicio de la etapa universitaria y un acto final de reflexión y valoración. Un cierre que reafirma el compromiso del centro con una educación que no solo prepara académicamente, sino que ayuda a cada alumno a construir su propio proyecto vital y profesional con criterio, confianza y responsabilidad.