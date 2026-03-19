El Colegio San Agustín celebra la X Semana de Formación “Enseñar educando” con la participación de más de 50 expertos universitarios y profesionales

El Colegio San Agustín de Salamanca celebrará del 23 al 26 de marzo la X Semana de Formación “Enseñar educando”, consolidada como uno de los principales espacios de orientación académico-profesional para alumnos de Secundaria y Bachillerato en la provincia. Desde su inicio en 2017, más de ochocientos ponentes han participado en estas jornadas, orientando a los jóvenes en una etapa decisiva de su desarrollo.

La inauguración tendrá lugar el lunes 23 a las 10:00 horas, con la asistencia de autoridades destacadas como Santiago García-Jalón, Rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, Rocío Lucas, Consejera de Educación, Rosa López, Subdelegada del Gobierno, y Carlos García Carbayo, Alcalde de Salamanca.

El programa de esta décima edición contará con más de 50 ponentes del ámbito universitario, científico y empresarial, incluyendo decanos, catedráticos, investigadores y directivos, así como representantes institucionales como la Directora General de Ordenación de los Servicios de Digitalización del Ministerio para la Transformación Digital y Julio López Revuelta, Director de Comunicación de la Junta de Castilla y León.

Durante cuatro días, los alumnos participarán en mesas redondas, conferencias y talleres prácticos sobre áreas clave como ingeniería, empresa, economía, derecho, comunicación, tecnología, salud, psicología, educación o idiomas. Además, intervendrán antiguos alumnos del centro para compartir su experiencia profesional y académica.

Con esta décima edición, el Colegio San Agustín reafirma su compromiso con una educación integral que conecta el aula con la realidad universitaria, profesional e institucional, ayudando a los estudiantes a tomar decisiones más informadas sobre su futuro.