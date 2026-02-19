El Colegio San Juan Bosco celebrará sus X Jornadas y Feria de Orientación Académica, Profesional y Vocacional

Del 23 de febrero al 4 de marzo, el Colegio San Juan Bosco organizará sus X Jornadas de Orientación Académica, Profesional y Vocacional, un completo programa de actividades cuyo objetivo es ofrecer al alumnado y sus familias una visión amplia y actualizada del mundo académico, profesional y vocacional.

Durante estos días, distintas universidades y centros de enseñanza superior instalarán espacios informativos en el colegio, donde presentarán sus titulaciones y perfiles profesionales asociados, permitiendo al alumnado conocer de primera mano la oferta educativa disponible tras las etapas de ESO y Bachillerato.

El programa incluye conferencias de profesionales de diversos ámbitos, intervenciones de responsables de facultades y escuelas superiores, mesas redondas y talleres que acercarán la realidad académica y laboral a los estudiantes y sus familias, ayudándoles en su proceso de toma de decisiones.

El punto central de las Jornadas será la X Feria de Orientación Académica, Profesional y Vocacional, que se celebrará el miércoles 25 de febrero. En esta edición participarán personas destacadas del ámbito universitario y profesional, quienes compartirán con el alumnado de 4º de ESO y Bachillerato su experiencia formativa, su acceso al mundo laboral y el sentido vocacional que guía su profesión.