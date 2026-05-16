Los colegios Buenos Aires-Gabriel Martín, Lazarillo de Tormes y León Felipe celebran una jornada de convivencia por el Día de la Educación Física en la Calle

Los colegios públicos Buenos Aires-Gabriel Martín, Lazarillo de Tormes y León Felipe celebran una jornada de convivencia por el Día de la Educación Física en la calle

Los colegios públicos Buenos Aires-Gabriel Martín, Lazarillo de Tormes y León Felipe han celebrado este viernes, 15 de mayo, una jornada de convivencia con motivo del Día de la Educación Física en la Calle, una iniciativa que se ha centrado principalmente en “la inclusión, la cooperación y la promoción de hábitos de vida saludables a través de la actividad física compartida”, como compartían en un comunicado los colegios participantes.

La actividad se ha realizado en el pabellón municipal del Lazarillo de Tormes, reuniendo a alumnado y profesores de los tres centros fomentando el deporte en la calle y los hábitos de ocio saludables.

También se ha leído un manifiesto conjunto, para después volver a los juegos y dinámicas cooperativas en las que participaron todos los asistentes. Además, a raíz de esto, uno de los puntos claves ha sido que cada niño o niña podía reunir diferentes puntuaciones, lo que se ha transformado al finalizar el evento en aportaciones económicas de los patrocinadores que irán destinados a fines solidarios.

Además, se ha destacado que “el propósito de esta iniciativa se fundamenta en la promoción de una educación inclusiva, intercultural y equitativa, entendiendo la diversidad como un elemento enriquecedor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje”.