Los colegios de Salamanca deben adaptarse al Real Decreto sobre alimentación saludable "en abril"

Todos los colegios de Salamanca y del resto de España deberán adaptarse al Real Decreto (RD) de fomento de una alimentación saludable y sostebible "en abril", según ha recordado Pablo Bustinduy, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda, en un acto celebrado este martes en Madrid .

"El Real Decreto de comedores escolares ya está en vigor y se están adaptando los comedores escolares de todo el país para garantizar cinco comidas saludables acordes a los estándares internacionales", ha señalado. El periodo de adaptación de 12 meses se ha establecido "sobre todo" por los "pliegos de provisión de servicios".

El texto legal "aspira a ser un antes y un después en la alimentación en las escuelas", ya que aboga por regular el 'vending' y erradicar las bebidas azucaradas, relacionadas con un mayor riesgo de padecer caries, diabetes tipo 2 u obesidad.

"La obesidad infantil no es otra cosa que un síntoma de desigualdad, de precariedad, de exclusión social", ha añadido la ministra de Sanidad, Mónica García, también presente en el acto. Por ello, la norma se aplicará con independencia "del código postal" y afectará de igual forma a comedores colectivos de espacios públicos.