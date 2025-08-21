Las colillas, causa de incendios que arrasan miles de hectáreas, según Nofumadores

La asociación Nofumadores.org ha denunciado que las colillas de cigarrillos arrojadas desde vehículos o mal apagadas son responsables de la quema de más de 4.000 hectáreas en los incendios forestales de este verano. La organización estima que estos negligentes actos están detrás de fuegos como los de Méntrida (Toledo), Xixona (Alicante) y Foz (Galicia), y reclama medidas legislativas urgentes para evitar futuras tragedias.

La falta de prevención, un "error mayúsculo"

Según Nofumadores.org, la investigación del incendio de Méntrida, que arrasó 3.000 hectáreas, apunta a una colilla lanzada desde un coche como su origen. Casos similares se han registrado en Xixona, donde la Guardia Civil detuvo a un hombre por un fuego causado por un cigarrillo, y en Foz, donde un conato fue provocado también por una colilla.

La presidenta de la asociación, Raquel Fernández, califica de "error mayúsculo" confiar en la responsabilidad individual de los fumadores. "Mientras no se prohíba fumar en vehículos, parques nacionales y zonas forestales, seguiremos poniéndonos en peligro", critica Fernández, quien vincula la falta de acción legislativa a la "tremenda presión" que ejercen las tabaqueras para evitar la desnormalización del consumo de sus productos.

Propuestas para una nueva Ley del Tabaco

Nofumadores.org ha instado al Gobierno a que la nueva Ley del Tabaco en tramitación incluya la prohibición de fumar en parques nacionales, espacios naturales protegidos y en el interior de los vehículos. La asociación subraya que esta medida, ya implementada en países como Canadá, Estados Unidos o Australia, es crucial para proteger la biodiversidad y la seguridad forestal.

La organización ha recogido cerca de 80.000 firmas en Change.org con la petición 'Parques Nacionales de España ¡sin humo de tabaco y sin colillas! YA'. La iniciativa no solo busca evitar que se tiren colillas, sino prohibir directamente el acto de fumar en estos espacios. "Prohibir fumar en estos espacios... es una medida preventiva esencial para proteger tanto la biodiversidad como la seguridad forestal, y deja claro que ya no se puede depositar esta responsabilidad en la buena voluntad individual", concluye la asociación.