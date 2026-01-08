Los comerciantes salmantinos llaman a un consumo “responsable” durante el inicio de las rebajas de enero

La Asociación de Comercio de Salamanca (ASECOV) recuerda que el inicio de la campaña de rebajas de invierno en los establecimientos de la ciudad y la provincia supone un periodo clave para la actividad del sector, una vez finalizada la campaña navideña.

De forma generalizada, las rebajas comenzarán a partir del 7 de enero, si bien cada comercio mantiene la libertad de fijar su propio calendario en función de su estrategia comercial y del stock disponible.

La presidenta de ASECOV, Soledad Gómez, destaca que estas rebajas “llegan en un momento importante para el comercio local, después de unas semanas en las que ha habido una elevada afluencia de público, pero con un gasto medio por compra más contenido de lo esperado”.

Gómez señala que muchos establecimientos afrontan esta campaña con descuentos atractivos desde el primer momento, que en algunos casos se intensificarán a lo largo del mes, con el objetivo de dar salida al género de temporada y facilitar a los clientes el acceso a productos de calidad a mejores precios.

Rebajas más intensas y mayor presión para el pequeño comercio

ASECOV subraya que el actual contexto comercial obliga a aplicar ofertas cada vez más agresivas, con descuentos que en determinados momentos pueden alcanzar el 50 %, 60 % o incluso el 70 %. No obstante, advierte de que esta dinámica afecta especialmente al pequeño comercio, cuyos márgenes son más ajustados y cuentan con menor capacidad para soportar largos periodos de rebajas continuadas.

En este sentido, la presidenta de la asociación recuerda que “la liberalización total de los periodos de rebajas ha generado una competencia permanente que dificulta la planificación y la rentabilidad del pequeño comercio”, y considera necesario abrir un debate que permita compatibilizar la defensa del consumidor con la viabilidad de los negocios de proximidad.

Las primeras semanas, decisivas

Desde ASECOV se prevé que el mayor volumen de ventas se concentre en las dos primeras semanas tras el Día de Reyes, especialmente en sectores como moda y calzado, complementos, textil hogar y pequeño electrodoméstico.

La evolución de la campaña dependerá del comportamiento del consumo en un contexto marcado por la subida de costes y la contención del gasto de las familias. De cara a las rebajas de invierno de 2026 en España, el gasto medio por persona se sitúa en torno a los 105 euros, aunque algunas estimaciones apuntan a un incremento respecto a 2025.

Por todo ello, ASECOV anima a la ciudadanía a realizar sus compras de rebajas en el comercio local, recordando que cada compra contribuye a sostener el empleo en la ciudad y la provincia, mantiene abiertas las persianas de los establecimientos, genera actividad económica en Salamanca y garantiza un asesoramiento cercano y productos seleccionados con criterio profesional.

“Una ciudad con calles vivas y escaparates encendidos pasa necesariamente por apoyar a sus comercios”, afirma Soledad Gómez, quien insiste en que el pequeño comercio “no compite en precio, sino en cercanía, confianza, calidad y trato humano”.