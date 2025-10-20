Comienza la instalación de las luces de Navidad en Salamanca

A falta de más de dos meses para el inicio de las Navidades de 2025 el ambiente ya se ha adelantado, de nuevo, en Salamanca.

Aunque la instalación del cableado ya se podía ver desde hace varias semanas por diferentes calles de la ciudad, no ha sido hasta este lunes cuando en algunas avenidas se ha comenzado a instalar las luces navideñas.

Es el caso del paseo de la Estación, calle que desde primera hora de la mañana está siendo adornada con unas luces que, no obstante, no se iluminarán hasta finales de noviembre.

Además del paseo de la Estación, a lo largo de la mañana se han ido decorando otras avenidas, como, por ejemplo, Gran Vía.