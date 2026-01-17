Comienza a nevar con fuerza en Salamanca capital

Este sábado, 17 de enero, la capital de Salamanca ha comenzado a teñirse de blanco alrededor de las 23:30 horas.

La nieve ha llegado de repente, pero con fuerza. Aunque la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya había avisado: activó la alerta amarilla por nevadas en la provincia desde las 16:00 horas.

Asimismo, se espera que la alerta se mantenga durante el domingo, por lo que, si vas a ponerte en carretera, deberás extremar las preacuciones y contar con cadenas o ruedas de invierno ante la posibilidad de nieve.