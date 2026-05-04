Comienza el proceso de licitación del nuevo Centro Ciudad del Talento del barrio Chamberí de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado el procedimiento de licitación de la reforma del albergue Lazarillo de Tormes, situado en el barrio de Chamberí, para su conversión en el Centro Ciudad de Talento. Dicha actuación, que fue aprobada a principios de año con un presupuesto de 3,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses, se engloba en el proyecto TRUST.

Este proyecto busca transformar el sistema de apoyo a las personas en situación de dependencia, pero también aligerar la carga de sus cuidadores no profesionales. Para lograrlo, el proyecto usará la tecnología y herramientas como la inteligencia artificial, lo que hace que TRUST enlace con la identidad común Salamanca Tech y la transferencia del conocimiento.

Detalles del próximo "hub" tecnológico de Salamanca

En concreto, presupuesto base de licitación de la transformación del antiguo edificio a ‘hub’ tecnológico asciende a 3.741.393,64 euros y el plazo de ejecución es de 12 meses. Además, tal y como apunta el consistorio, la transformación de estas instalaciones municipales posibilitarán un nuevo espacio de innovación en la ciudad para desarrollar el proyecto TRUS. Así, el Centro Ciudad del Talento pasará a ser un lugar de apoyo emocional y psicológico, así como de formación y capacitación a las personas cuidadores.

En cuanto a la distribución del edificio, este constará de tres plantas y sótano, y en las plantas intermedias se desarrollará el grueso del programa del ‘hub’ tecnológico. En cambio, la planta baja ubicará el Centro de Innovación y Cuidado ‘Innovation & Care Center’, mientras que en la planta alta se encontrará un ‘hub’ de emprendimiento tecnológico con enfoque social.

TRUST: el proyecto que usa la tecnología para aliviar a los cuidadores de personas en situación de dependencia

TRUST ha sido uno de los dos proyectos elegidos en España en la última convocatoria de la Iniciativa Urbana Europea para Acciones Innovadoras financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Además, junto al Ayuntamiento de Salamanca, en el proyecto participan varias asociaciones de la ciudad, que desarrollarán una iniciativa dotada con un presupuesto total de 5.438.871 euros, de los que 4,4 millones están aportados por los fondos FEDER.

En cuanto a la realización del proyecto, esta contará con varias fases. En primer lugar, desde el momento en que se realice la solicitud de reconocimiento de la dependencia, se colocará un sensor en el hogar, para monitorizar la valoración social y sanitaria y así evitar errores.

En segundo lugar, tal y como apunta el Ayuntamiento de Salamanca, la inteligencia artificial será una aliada de los trabajadores sociales para que puedan centrarse en la atención humana, utilizando la información de las entrevistas, la monitorización del hogar y el informe sanitario mediante un sistema de interpretación del lenguaje.

Por último, este proyecto incorporará un sistema de aprendizaje automático que irá recopilando información para “entrenar” a la inteligencia artificial y detectar con mayor rapidez posibles cambios, de manera que se pueda actualizar antes el grado de dependencia.