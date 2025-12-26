Comienza la segunda fase de la operación de Navidad de la DGT con medidas especiales

Este viernes 26 de diciembre a las 15:00 horas arranca la segunda fase de la operación Navidad de la DGT, que se prolongará hasta las 23:59 horas del 1 de enero. En Castilla y León se prevén 1,4 millones de desplazamientos -836.000 de largo recorrido-, según datos facilitados por el Ministerio del Interior.

Las horas más desfavorables para viajar se concentrarán entre las 18:00 y las 21:00 de este viernes; entre las 10:00 y las 13:00 del sábado y entre las 19:00 y las 21:00 del domingo, 28 de diciembre. Y es que muchis aprovecharán este fin de semana para viajar a su segunda residencia, a zonas de montaña para practicar deportes de invierno o hacer turismo navideño.

La tercera fase de la operación Navidad comenzará el viernes 2 de enero a las 15:00 horas y finalizará en la medianoche del 6, el Día de Reyes. Se esperan 605.000 desplazamientos en Castilla y León y 5.500.000 en el conjunto de toda España.

Medidas especiales

Tráfico ha previsto varias medidas especiales para garantizar la seguridad durante los desplazamientos. Estas incluyen la instalación de carriles reversibles y adicionales mediante balizamiento, conos y señalización en las horas de mayor afluencia circulatoria y el establecimiento de itinerarios alternativos. También se paralizarán las obras en las carreteras y se restringirá la circulación de camiones.