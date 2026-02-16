Comienzan los cinco días de huelga médica en Salamanca: “Esperemos que alguien tenga dos dedos de frente, esto afecta a la ciudadanía”

Casi un centenar de médicos de Salamanca asistieron a la huelga multitudinaria que tuvo lugar en Madrid el pasado sábado, 14 de febrero, para solicitar un estatuto propio en el que puedan regirse los facultativos y así no basarse en el famoso Estatuto Marco que han firmado los sindicatos de Ámbito y Ministerio de Sanidad.

Desde este lunes, 16 de febrero, y hasta el viernes, 20 de febrero, arranca una huelga histórica en la que pretenden parar la sanidad pública de España. Ante esto, la Junta de Castilla y León ha puesto una serie de servicios mínimos que “son excesivos porque hacen que muchos médicos no puedan ponerse en huelga”, en palabras de Ángel Bajo, presidente de la Confederación Española de Sindicatos Médicos de Salamanca.

Los motivos son los mismos que en otras movilizaciones, tanto el estatuto propio como ser tenidos en cuenta por la ministra de Sanidad, además de ser escuchado por la institución que dirige.

Todo esto, además, a raíz de la firma que tuvo lugar entre sindicatos de Ámbito y el propio Gobierno de España para realizar un anteproyecto de Ley por el Estatuto Marco y llegar a un acuerdo lo antes posible, después de tres años.

Del mismo modo, el propio Bajo también ha explicado que con esta huelga no se pretende hacer daño, a pesar de que tendrá su repercusión en las urgencias médicas, pero consideran que “es la única opción para hacernos notar”.

También han planeado una concentración el próximo 18 de febrero a las 12:00 horas a las puertas del hospital de Salamanca por la “no razón de la señora ministra, que ha firmado con los demás de los sindicatos en contra de los médicos. Esperemos que alguien tenga un dedo de frente y pare todo esto porque va en perjuicio de la población de los pacientes”.

El propio comité de huelga, en declaraciones recogidas por Europapress, también indicó que “el ámbito de Negociación no ha permitido una verdadera negociación de las reivindicaciones sindicales de la profesión médica, puesto que se ha sacado adelante pese a la oposición del único sindicato profesional de facultativos que se sentaba a la mesa (CESM), con una capacidad de acción prácticamente anecdótica”.

El propio presidente de CESM en Salamanca ha indicado a este medio que "se volverá a denunciar al TSJ los servicios mínimos" al considerarlos excesivos, al igual que se ha hecho en las demás huelgas.