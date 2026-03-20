Comienzan los despidos en Majorel Salamanca: “Vamos a denunciar y mínimo serán improcedente”

Este viernes, 20 de marzo, los diferentes trabajadores afectados por el ERE de Majorel conocían su despido, tanto los voluntarios como los forzosos, un hecho que ha pillado por sorpresa a muchos de los empleados que habían asistido durante la mañana a trabajar.

Según ha destacado Eider Arriaga, responsable de Acción Sindical de UGT en Majorel Salamanca, en algunos casos se ha respetado la voluntariedad de las personas que han pedido el despido, pero en el caso de los forzosos, las condiciones de los mismos han sido “vergonzosas”.

Para entender qué es lo que está ocurriendo, la empresa realizará una indemnización a los despidos voluntarios de 28 días por 15 mensualidades, mientras que a los forzosos, y a los que menos esperaban los hechos, serán de 20 días por 12 mensualidades.

Además, según ha destacado la representante sindical han despedido de la empresa a personas con “tres años de antigüedad como a los que llevan 25 años”, además de haber indicado que “se han cargado departamentos enteros”, sin haber utilizado ningún criterio "objetivo".

Como los sindicatos no han firmado nada, “tenemos la sensación de que se ha hecho a nuestras espaldas, además de haber sido como una represalia”. Por otro lado, ante los posibles acuerdos que se pudieran haber llevado a cabo, no se ha realizado ninguno, donde se iba a firmar en el caso de los despidos voluntarios 30 días por 18 mensualidades, quedando finalmente en los 28 por los 12 mencionados anteriormente.

Según han indicado a este medio, se han realizado 61 despidos forzosos y 71 voluntarios, creando, además “muy mal ambiente” donde “departamentos enteros estaban totalmente unidos” al conocer la noticia. Incluso trabajadores de Majorel han comentado a este medio "el ambiente era totalmente extraño".

Ante esto, “hemos animado a todo aquel que quiera, y dentro de sus capacidades, a denunciar”, además de destacar que “nosotros vamos a denunciar y tenemos claro que lo van a declarar como mínimo como improcedente”.

Otro de los puntos más difíciles para las personas despedidas será en el caso de los que se formalice la misma el 10 de abril, donde tendrán que seguir trabajando a sabiendas de que serán despedidos.

Así pues, Salamanca se ha convertido en la central de Majorel donde más despidos ha habido con diferencia, donde los cinco sindicatos ya han comenzado a trabajar para realizar la denuncia conjunta.