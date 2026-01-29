Se inicia la marcha agraria por las calles de Salamanca encabezada por tractores y vehículos de campo

En imágenes la marcha con tractores y vehículos de campo en Salamanca en protesta contra Mercosur

Salamanca24horas te cuenta en directo la última hora sobre el avance de la marcha de tractores prevista este 29 de enero como protesta contra el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea

Salamanca capital lleva inmersa en protestas contra el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea desde el 26 de enero con dos jornadas en la que salieron a la calle los profesionales del sector de la apicultura y de las legumbres y el cereal (la tercera jornada que tendría que haber tenido lugar este miércoles se suspendió por la nieve). Unos actos reivindicativos que concluirán este jueves con una marcha con tractores y vehículos de campo que recorrerán el centro de la capital hasta llegar ante la Subdelegación del Gobierno, donde está prevista la lectura de un manifiesto por parte de las OPAs.

El sector del campo se ve obligado a volver a las calles de las ciudades para reivindicar problemáticas que ya pusieron en conocimiento público hace dos años con las protestas de 2024 y que ahora vuelven a ser noticia sumadas al descuerdo con Mercosur. Ese beneficio a países terceros, sumados a la nueva PAC o la excesiva burocracia a la que se ve sometida el sector son los principales puntos que encabezan esta manifestación.

Esta misma tractorada se llevará a cabo este jueves también en otros puntos de Castilla y León como Burgos, León, Valladolid y Zamora; así como en el resto de país, en ciudades como Valencia, Cádiz, Málaga, Zamora, Valladolid, Bilbao, Vitoria, Logroño, Murcia, Toledo, Santa Cruz de Tenerife, Pamplona, La Rioja, Las Palmas de Gran Canaria o Mallorca, entre otras.

En Salamanca la previsión es que los tractores inicien su marcha a las 12:00 horas y lleguen alrededor de las 14:00 horas a Gran Vía.

Te contamos en directo en avance de las protestas.

Gracias.