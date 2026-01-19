Comienzan las obras de mejora del área de juegos de la plaza de Carmelitas

El Ayuntamiento de Salamanca ha comenzado las obras de ampliación y mejora de la zona de juegos infantiles de la plaza de Carmelitas, en el barrio del Oeste, dentro de un proyecto que también incluye actuaciones en el parque de los Jesuitas y que cuenta con un presupuesto total de 177.482,80 euros.

La intervención permitirá ampliar el área infantil hasta los 700 metros cuadrados e incorporar dos minicampos de fútbol junto a la iglesia, una de las actividades más demandadas por los niños. Con ello se da respuesta tanto a las necesidades de los usuarios del parque como a las peticiones de vecinos y hosteleros, evitando molestias a peatones y terrazas.

La zona de juegos contará con un nuevo pavimento amortiguante con acabado de césped sintético y se reorganizarán los elementos existentes, añadiendo nuevas camas elásticas, un carrusel, un balancín y un gran juego combinado con torres, toboganes y pasadizos. Se mantendrán la tirolina y el columpio cesta actuales.

Además, se mejorará la accesibilidad con una nueva rampa, se instalarán más bancos, se reubicará la fuente bebedero y se ampliará el vallado perimetral para aumentar la seguridad. Esta actuación se enmarca en el plan municipal de renovación de plazas y parques, que desde 2019 ha supuesto una inversión de 12,5 millones de euros en más de 70 espacios de la ciudad.