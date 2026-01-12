Comienzan las obras de mejora de la red de agua en Pozo Amarillo

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado las obras de renovación de la red de abastecimiento de agua en distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de prevenir roturas de tuberías, mejorar la calidad del servicio y optimizar el consumo de agua. Los trabajos han comenzado en la calle Pozo Amarillo, dentro del proyecto que también contempla mejoras en el paseo de la Estación, entre las glorietas del Coronel Antonio Heredero Gil y Río Miño, dando continuidad a las obras ejecutadas desde el Parque de La Alamedilla en 2023.

Durante 2025 se renovaron 11.544 metros de tuberías en 69 calles de 10 barrios, con una inversión cercana a los 3,7 millones de euros, mientras que en el actual mandato la renovación ya comprometida alcanza 15,9 kilómetros en 75 calles, con una inversión total de aproximadamente 4,8 millones de euros. Estas actuaciones se suman a la inversión del mandato anterior, cuando se renovaron 21,5 kilómetros de tuberías en 106 calles, con un gasto superior a los 8,7 millones de euros, consolidando una política continuada de modernización de la red.

Desde la puesta en marcha del sistema de Gestión Activa de Presiones (GAP) en 2017, la ciudad ha logrado un ahorro superior a 18,8 millones de metros cúbicos de agua, cantidad que supera el consumo total de Salamanca durante 2024, según ha explicado el consistorio. Además, las roturas se han reducido de forma significativa: en el primer semestre de 2025 se registraron 49 incidencias, un 43 % menos que antes de la implantación del sistema. El GAP regula automáticamente la presión en la red según la demanda, lo que permite alargar la vida útil de las tuberías hasta 16 años y minimizar los sectores afectados ante posibles averías.

El sistema se controla desde la potabilizadora, donde los profesionales del Servicio de Aguas de Salamanca reciben más de 10.000 datos diarios que permiten monitorizar la red de manera permanente, optimizar el servicio, reducir pérdidas y evitar molestias a los vecinos. Con estas obras, el Ayuntamiento busca garantizar un suministro de agua seguro, eficiente y sostenible, reforzando la calidad del servicio para los ciudadanos y consolidando la modernización de la red en toda la ciudad.