Comienzan las obras de reparación del arco dañado en la Plaza Mayor de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado este martes los trabajos de reparación en el arco de acceso a la Plaza Mayor por la calle Toro.

El incidente se produjo el 27 de enero de 2025, cuando la caja de un vehículo de reparto impactó contra la parte interior del arco, provocando el desprendimiento de varias dovelas de piedra de Villamayor. Desde entonces, la zona permanecía pendiente de una intervención especializada debido al elevado valor patrimonial del monumento. Las obras se desarrollarán entre este martes 19 de mayo y el jueves 21.

Al tratarse de un espacio protegido, únicamente están permitidas labores de consolidación y restauración, sin posibilidad de incorporar elementos ajenos a los originales. Por ello, la empresa encargada de los trabajos realizará un tratamiento de uniformidad cromática en todo el arco para minimizar el impacto visual de la reparación.

Las tareas incluirán diferentes procesos de limpieza con distintos grados de abrasión, aplicados de manera escalonada hasta lograr la eliminación completa de las manchas cromáticas. Además, los restauradores llevarán a cabo trabajos manuales con pigmentos naturales para reducir al máximo las diferencias de tonalidad y garantizar una integración estética adecuada del conjunto histórico.