Comienzan los preparativos para vivir el Lunes de Aguas en el Puente Romano

A pesar de que se prevé que este Lunes de Aguas haga frío, este fenómeno parece que no será un impedimento para que miles de personas, en su mayoría jóvenes, disfruten de una jornada festiva en las inmediaciones del Puente Romano.

Para intentar que la celebración de este día sea lo más limpia posible, el Ayuntamiento de Salamanca apela a la responsabilidad de las personas que se acerquen al entorno del Puente Romano para disfrutar del hornazo.

Para ello, y como ya es tradicional, desde primera hora de la mañana ya se han colocado decenas de contenedores a lo largo de toda la zona del Puente Romano, esperando que el civismo de las personas que acudan al lugar haga que no se acumulen en el campo demasiados residuos.

No obstante, además de la colocación de los contenedores, habrá refuerzo en los turnos de labores de limpieza, que comenzarán a las 22:45 horas en los alrededores de la plaza de Santiago, mientras que a las 6:00 horas, pero ya del martes, una treintena de trabajadores limpiarán en profundidad la zona que discurre por debajo del Puente Romano.