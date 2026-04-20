Comienzan los talleres de autodefensa para mujeres en el Centro Municipal Luis Vives

El Centro Municipal Luis Vives ha acogido en la tarde de este lunes el primer taller de autodefensa para mujeres que se celebrará durante los próximos meses en los barrios de la capital del Tormes.

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, ha visitado esta tarde los entrenamientos que forman parte de la programación trimestral de la Escuela Municipal de Igualdad y que se llevarán a cabo hasta el 26 de junio de forma gratuita.

El taller, como los que se llevarán a cabo próximamente, ha sido impartido por un agente de la Policía Local de Salamanca, cumpliendo así con la petición realizada por las asociaciones de vecinos, con el objetivo de ¡sensibilizar y formar a la ciudadanía en materia de igualdad, haciendo hincapié especialmente en los aspectos preventivos de la violencia de género.

Primer taller de autodefensa en el Centro de Participación Luis Vives | Mateo G.J.

Las plazas para participar en los siguientes talleres de autodefensa que tendrán lugar los días 27 de abril, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 22 y 29 de mayo, y 18, 19, 25 y 26 de junio continuán abiertas y se podrán realizar, respectivamente, a través de las asociaciones de vecinos La Aldehuela, Zoes, Vistahermosa y Los Alcaldes.

Los talleres se celebrarán en en Prosperidad los lunes 20 y 27 de abril, 4 y 11 de mayo, de 19:00 a 20:30 horas; en el barrio del Oeste, los martes y jueves 5, 7,12 y 14 de mayo, de 16:30 a 18:00 horas; en Vistahermosa, los viernes 8, 15, 22 y 29 de mayo, de 17:00 a 18:30 horas; y en Los Alcaldes, los jueves y viernes 18, 19, 25 y 26 de junio, de 20:00 a 21:30 horas.