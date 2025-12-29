Comienzan los trámites para reformar la jornada laboral de los residentes

El Ministerio de Sanidad ha comenzado a realizar los trámites para modificar la jornada laboral de los residentes MIR, FIR, BUR, EIR, entre otros, debido a que la ley actual, el Real Decreto 1146/2006, no permite que en el personal en formación se eliminen los turnos continuados de 24 horas. Eso sí, se están realizando los trámites necesarios en el estatutario para modificar la jornada laboral.

De este modo, se va a seguir trabajando para corregir la realización de jornadas laborales que superan los máximos permitidos por la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, para así cumplir con los objetivos formativos de las especialidades ni para la adecuada atención de lo establecido en el Real Decreto en vigor.

Asimismo, se pretende modificar los límites en materia de jornada laboral, lo que permitiría más conciliación familiar y laboral, además de menos cansancio físico y mental en entorno complejos como es en los centros hospitalarios.

Para poder participar, el Ministerio de Sanidad ha facilitado el correo proyectosnormativos-dgorden@sanidad.gob.es donde cualquier organización, asociación o particular podrá participar.