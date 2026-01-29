La comisión negociadora del Convenio Colectivo Provincial de Hostelería de Salamanca acuerda subir los salarios un 2,9%

El sueldo de los trabajadores del sector hostelero local aumentará un 2,9% tras el acuerdo alcanzado este jueves, 29 de enero, por la comisión negociadora del Convenio Colectivo Provincial de Hostelería de Salamanca, formada por la Asociación de Empresarios de Hostelería de la capital y los sindicatos de CCOO y UGT.

Ambas partes han llegado a un acuerdo "beneficioso" para sus intereses, y más cuando las negociaciones de convenios anteriores no estuvieron exentas de problemas "la hora de actualizar los salarios con efectos retroactivos", mantienen desde la asociación.

Con esta subida salarial, los trabajadores de la hostelería verán el incremento del IPC reflejado en sus nóminas, "sin perjuicio de los restantes acuerdos que puedan alcanzar ambas partes".